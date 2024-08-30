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Наслідки російського авіаудару по Сумах, фото: ДСНС
У Сумах за 12 годин ліквідували пожежу після російського авіаудару (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n198817-u-sumah-za-12-godyn-likviduvaly-pojeju-pislya-rosiyskogo-aviaudaru-foto.htmlРакурс
У Сумах понад 12 годин знадобилося співробітникам ДСНС, щоб ліквідувати пожежу, яка виникла внаслідок ворожого удару по об'єкту цивільної інфраструктури сьогодні, 30 серпня.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що вогонь охопив площу понад 2 тис. кв. м. Всього на місці події працювали 80 чоловік особового складу та 22 одиниці пожежної, аварійно-рятувальної та іншої техніки.
Внаслідок удару двоє громадян загинули, ще 13 травмовано.
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