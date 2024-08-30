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Ракурс
Последствия российского авиаудара по Сумам, фото: ГСЧС.

В Сумах через 12 часов ликвидировали пожар после российского авиаудара (ФОТО)

30 авг 2024, 22:15
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У Сумах понад 12 годин знадобилося співробітникам ДСНС, щоб ліквідувати пожежу, яка виникла внаслідок ворожого удару по об'єкту цивільної інфраструктури сьогодні, 30 серпня.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що вогонь охопив площу понад 2 тис. кв. м. Всього на місці події працювали 80 чоловік особового складу та 22 одиниці пожежної, аварійно-рятувальної та іншої техніки.

Внаслідок удару двоє громадян загинули, ще 13 травмовано.

Наслідки російського авіаудару по Сумах, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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