Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского авиаудара по Сумам, фото: ГСЧС.
В Сумах через 12 часов ликвидировали пожар после российского авиаудара (ФОТО)https://racurs.ua/n198817-v-sumah-cherez-12-chasov-likvidirovali-pojar-posle-rossiyskogo-aviaudara-foto.htmlРакурс
У Сумах понад 12 годин знадобилося співробітникам ДСНС, щоб ліквідувати пожежу, яка виникла внаслідок ворожого удару по об'єкту цивільної інфраструктури сьогодні, 30 серпня.
.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що вогонь охопив площу понад 2 тис. кв. м. Всього на місці події працювали 80 чоловік особового складу та 22 одиниці пожежної, аварійно-рятувальної та іншої техніки.
Внаслідок удару двоє громадян загинули, ще 13 травмовано.
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...