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Ракурс
Российский авиаудар вызвал масштабный пожар в Сумах, фото: ГСЧС

Последствия российского авиаудара по Сумам показали ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)

30 авг 2024, 16:59
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Рашисти в ніч на сьогодні, 30 серпня, завдали авіаудару по цивільній інфраструктурі обласного центру Сумської області.


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В результаті виникла пожежа великих масштабів, зруйновано будівлі та приміщення. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Наразі пожежу вдалося локалізувати. До боротьби з вогнем задіяна спеціальна пожежна техніка, зокрема для проведення висотних робіт і підвозу води. Роботи тривають.

Попередньо, внаслідок події загинуло дві людини:

  • одна від отриманих травм померла у лікарні;
  • тіло ще однієї жертви деблокували співробітники ДСНС.

Ще 13 людей травмовано.

Російський авіаудар спричинив масштабну пожежу у Сумах, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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