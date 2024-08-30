Российский авиаудар вызвал масштабный пожар в Сумах, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n198807-posledstviya-rossiyskogo-aviaudara-po-sumam-pokazali-gschs-foto-video.html

Ракурс

Рашисти в ніч на сьогодні, 30 серпня, завдали авіаудару по цивільній інфраструктурі обласного центру Сумської області.

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В результаті виникла пожежа великих масштабів, зруйновано будівлі та приміщення. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Наразі пожежу вдалося локалізувати. До боротьби з вогнем задіяна спеціальна пожежна техніка, зокрема для проведення висотних робіт і підвозу води. Роботи тривають.

Попередньо, внаслідок події загинуло дві людини:

одна від отриманих травм померла у лікарні;

тіло ще однієї жертви деблокували співробітники ДСНС.

Ще 13 людей травмовано.