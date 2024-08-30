Девять человек пострадали из-за российского удара по Сумам. Фото:

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Ракурс

Російський авіаудар по Сумах призвів до поранення дев’яти осіб.

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Близько 1.30 30 серпня ворог, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, завдав авіаудару по підприємству в Сумах. Попередньо відомо про дев’ятьох постраждалих. Зараз триває ліквідація наслідків пожежі. Про це прокуратура Сумської області повідомила у Telegram.

Правоохоронці у взаємодії з іншими силовиками документують наслідки обстрілів. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Тими часом в ОВА заявили, що 29 серпня російські війська 78 разів обстріляли прикордонні території та населених пунктів Сумської області. Там зафіксували 198 вибухів. Троє цивільних дістали поранення внаслідок атаки FPV-дроном по Середино-Будській громаді.

Нагадаємо, через авіаудар по Сумах виникла пожежа, внаслідок якої спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста. Місцева влада закликала жителів щільно зачинити вікна та двері і по можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки.