В Донецкой и Харьковской области локализовали масштабный лесной пожар, фото: ГСЧС

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Вогнеборці на площі 6 тис. га локалізували масштабну лісову пожежу у Національному природному парку «Святі гори» на Донеччині та Харківщині.

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Про це сьогодні, 6 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.

Триває ліквідація окремих осередків тління лісової підстилки на площі 130 га, але розповсюдження вогню не спостерігається. Проводиться моніторинг оперативної обстановки для запобігання повторного загоряння, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що поблизу села Студенок Оскільської громади Харківщини, звідки через цю пожежу 2 вересня розпочали евакуацію місцевих жителів, локалізована пожежа на площі 1650 га.

Загалом вогонь пройшов у межах Донецької та Харківської областей площу понад 5 тисяч га:

знищив 302 домоволодіння;

травмував трьох місцевих мешканців;

внаслідок детонації вибухових пристроїв, залишених ворогом після деокупації цього регіону, постраждали чотири вогнеборці Харківського гарнізону ДСНС.