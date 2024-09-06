Масштабну лісову пожежу у нацпарку «Святі гори» локалізували (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n199035-masshtabnu-lisovu-pojeju-u-nacparku-svyati-gory-lokalizuvaly-foto.htmlРакурс
Вогнеборці на площі 6 тис. га локалізували масштабну лісову пожежу у Національному природному парку «Святі гори» на Донеччині та Харківщині.
Про це сьогодні, 6 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.
Триває ліквідація окремих осередків тління лісової підстилки на площі 130 га, але розповсюдження вогню не спостерігається. Проводиться моніторинг оперативної обстановки для запобігання повторного загоряння, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що поблизу села Студенок Оскільської громади Харківщини, звідки через цю пожежу 2 вересня розпочали евакуацію місцевих жителів, локалізована пожежа на площі 1650 га.
Загалом вогонь пройшов у межах Донецької та Харківської областей площу понад 5 тисяч га:
- знищив 302 домоволодіння;
- травмував трьох місцевих мешканців;
- внаслідок детонації вибухових пристроїв, залишених ворогом після деокупації цього регіону, постраждали чотири вогнеборці Харківського гарнізону ДСНС.
До пожежогасіння були залучені сили та засоби Харківського, Полтавського, Дніпропетровського, Донецького, Луганського та Черкаського гарнізонів ДСНС. Загалом 71 одиниця основної та допоміжної техніки, пожежний потяг та 245 рятувальників особового складу, — додали у відомстві.