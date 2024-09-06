Рашисты 6 сентября нанесли ракетный удар по Павлограду, фото: Сергей Лысак

https://racurs.ua/n199043-v-pavlograde-vozroslo-kolichestvo-postradavshih-v-rezultate-rossiyskogo-raketnogo-udara-foto.html

Ракурс

У Павлограді Дніпропетровської області кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару зросла до 64. Ще одна людина загинула.

.

Психологічну допомогу надали 37 людям. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Більшість хоч і у стані середньої тяжкості, але у лікарнях, — зазначив Лисак.

Раніше повідомлялося, що у Павлограді внаслідок ракетних ударів є пошкодження на декількох підприємствах. Понівечено понад 30 багатоповерхівок, дитячий садочок та 27 магазинів. Знищене авто, ще два побиті.

Також ворог сьогодні понад півтора десятки разів вдарив по Нікопольщині — важкою артилерією, дронами-камікадзе та боєприпасами, які скидав з БпЛА. В результаті:

у Нікополі постраждав 49-річний чоловік. У місті побита інфраструктура. Пошкоджені дві оселі місцевих жителів і одна зайнялася. Понівечені два торговельні павільйони, господарська споруда;

у Марганецькій та Мирівській громадах горіли приватний будинок і господарські споруди. Пожежі сталися і на двох подвір’ях. Вогонь знищив авто;

у Покровській громаді пошкодження є на птахофабриці.

Нагадаємо, сьогодні близько 10.00 російські окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Павлограда. Попередньо відомо, що ворог застосував п’ять балістичних ракет типу «Іскандер-М"/KN-23.