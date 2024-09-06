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Ракурс
Последствия ударов по Павлограду. Фото: ГСЧС

Число пострадавших в Павлограде резко возросло (ФОТО)

6 сен 2024, 13:49
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Кількість постраждалих у Павлограді зросла до 55 осіб.


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Найменшому із поранених чотири роки, а найстаршим 86 років. Російські ракети побили оселі місцевих жителів. Наслідки ще уточнюють. Про це керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак та Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомили у Telegram.

У ДСНС повідомили, що пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 50 м кв. та врятували з вогню п’ятьох людей.

Повітряні сили ЗСУ поінформували, що сьогодні близько 10.00 російські окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Павлограда. Попередньо відомо, що ворог застосував п’ять балістичних ракет типу «Іскандер-М"/KN-23. Їх запускали з територій Воронезької та Ростовської областей.

Наслідки ударів по Павлограду. Фото: ДСНС

Наслідки ударів по Павлограду. Фото: ДСНС

Наслідки ударів по Павлограду. Фото: ДСНС

Наслідки ударів по Павлограду. Фото: ДСНС

Нагадаємо, сьогодні армія російської федерації завдала ракетних ударів по місту Павлоград Дніпропетровської області. У місті внаслідок атаки сталося кілька пожеж. Загинула одна особа, а 30 дістали поранення. Серед постраждалих — троє дітей. Одну дитину довелося госпіталізувати.

Источник: Ракурс


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