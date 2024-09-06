Наслідки ударів по Павлограду. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n199030-kilkist-postrajdalyh-u-pavlogradi-rizko-zrosla-foto.html

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Кількість постраждалих у Павлограді зросла до 55 осіб.

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Найменшому із поранених чотири роки, а найстаршим 86 років. Російські ракети побили оселі місцевих жителів. Наслідки ще уточнюють. Про це керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак та Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомили у Telegram.

У ДСНС повідомили, що пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 50 м кв. та врятували з вогню п’ятьох людей. Рятувальники заявили про вже 55 постраждалих.

Повітряні сили ЗСУ поінформували, що сьогодні близько 10.00 російські окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Павлограда. Попередньо відомо, що ворог застосував п’ять балістичних ракет типу «Іскандер-М"/KN-23. Їх запускали з територій Воронезької та Ростовської областей.

Нагадаємо, сьогодні армія російської федерації завдала ракетних ударів по місту Павлоград Дніпропетровської області. У місті внаслідок атаки сталося кілька пожеж. Загинула одна особа, а 30 дістали поранення. Серед постраждалих — троє дітей. Одну дитину довелося госпіталізувати.