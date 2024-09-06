Ликвидация последствий российского авиаудара, скриншот видео

https://racurs.ua/n199047-likvidaciu-posledstviy-rossiyskogo-udara-po-sumschine-pokazala-gschs-video.html

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Російські загарбники сьогодні, 6 вересня, завдали авіаударів по прикордонному населеному пункту Сумського району.

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В результаті одна людина загинула, ще шістьох було поранено. Відео ліквідації наслідків авіаудару опублікувала прес-служба ДСНС.

Внаслідок атаки зруйновано оселі, дві будівлі загорілися, пошкоджено 15 будинків. Рятувальники обстежили територію та деблокували тіло загиблої жінки. Одночасно гасили пожежі житлових будинків і сухої рослинності, — зазначають у відомстві.

Нагадаємо, росіяни сьогодні вдарили трьома керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі Краснопілля на Сумщині.