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Ліквідація наслідків російського авіаудару, скріншот відео
Ліквідацію наслідків російського удару по Сумщині показала ДСНС (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n199047-likvidaciu-naslidkiv-rosiyskogo-udaru-po-sumschyni-pokazala-dsns-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 6 вересня, завдали авіаударів по прикордонному населеному пункту Сумського району.
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В результаті одна людина загинула, ще шістьох було поранено. Відео ліквідації наслідків авіаудару опублікувала прес-служба ДСНС.
Внаслідок атаки зруйновано оселі, дві будівлі загорілися, пошкоджено 15 будинків. Рятувальники обстежили територію та деблокували тіло загиблої жінки. Одночасно гасили пожежі житлових будинків і сухої рослинності, — зазначають у відомстві.
Нагадаємо, росіяни сьогодні вдарили трьома керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі Краснопілля на Сумщині.