В Павлограде уже почти 100 пострадавших из-за баллистической атаки

https://racurs.ua/n199064-v-pavlograde-uje-pochti-100-postradavshih-iz-za-ballisticheskoy-ataki.html

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До 82 зросла кількість постраждалих у Павлограді внаслідок ворожої ракетної атаки

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Серед них — семеро неповнолітніх. На стаціонарному лікуванні залишається 60 потерпілих, сказав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У важкому стані 69-річний чоловік. У нього черепно-мозкова травма та осколкове поранення.

6 вересня російські нацисти випустили по Павлограду п’ять балістичних ракет, вбивши людину.

Йшлося про ракети «Іскандер-М"/KN-23.