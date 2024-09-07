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У Павлограді вже майже 100 постраждалих від балістичної атаки
У Павлограді вже майже 100 постраждалих внаслідок балістичної атакиhttps://racurs.ua/ua/n199064-u-pavlogradi-vje-mayje-100-postrajdalyh-vid-balistychnoyi-ataky.htmlРакурс
До 82 зросла кількість постраждалих у Павлограді внаслідок ворожої ракетної атаки
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Серед них — семеро неповнолітніх. На стаціонарному лікуванні залишається 60 потерпілих, сказав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
У важкому стані 69-річний чоловік. У нього черепно-мозкова травма та осколкове поранення.
6 вересня російські нацисти випустили по Павлограду п’ять балістичних ракет, вбивши людину.
Йшлося про ракети «Іскандер-М"/KN-23.