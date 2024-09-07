У Павлограді вже майже 100 постраждалих від балістичної атаки

У Павлограді вже майже 100 постраждалих внаслідок балістичної атаки

https://racurs.ua/ua/n199064-u-pavlogradi-vje-mayje-100-postrajdalyh-vid-balistychnoyi-ataky.html

7 вер 2024, 15:22 999

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