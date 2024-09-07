Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне прятались, но после прилетов "зеленка" выгорела дотла - видео от Третьей штурмовой

Россияне прятались, но после прилетов «зеленка» выгорела дотла — видео от Третьей штурмовой

7 сен 2024, 20:48
999

Вогневий наліт на позицію росіян показала Третя штурмова бригада. Дрони бригади випалили землю під ворогом.


.

Момент розгрому посадки з росіянами вогневими засобами Третьої штурмової відзняв дрон.

В українському підрозділі розповіли, що пілоти навели й скорегували удари підрозділів по живій силі окупантів.

Росіяни намагались ховатися, але прильот за прильотом, і зеленка вигоріла вщент разом з ними.

У бригаді пишуть:

Насипали епічно — відео з мавіка від бійців батальйону безпілотних систем й кадри роботи 1-го мехбату!

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров