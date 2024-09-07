Россияне прятались, но после прилетов "зеленка" выгорела дотла - видео от Третьей штурмовой

https://racurs.ua/n199075-rossiyane-pryatalis-no-posle-priletov-zelenka-vygorela-dotla-video-ot-tretey-shturmovoy.html

Ракурс

Вогневий наліт на позицію росіян показала Третя штурмова бригада. Дрони бригади випалили землю під ворогом.

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Момент розгрому посадки з росіянами вогневими засобами Третьої штурмової відзняв дрон.

В українському підрозділі розповіли, що пілоти навели й скорегували удари підрозділів по живій силі окупантів.

Росіяни намагались ховатися, але прильот за прильотом, і зеленка вигоріла вщент разом з ними.

У бригаді пишуть: