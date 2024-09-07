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Росіяни ховалися, але після прильотів "зеленка" вигоріла вщент - відео від Третьої штурмової

Росіяни ховалися, але після прильотів «зеленка» вигоріла вщент — відео від Третьої штурмової

7 вер 2024, 20:48
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Вогневий наліт на позицію росіян показала Третя штурмова бригада. Дрони бригади випалили землю під ворогом.


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Момент розгрому посадки з росіянами вогневими засобами Третьої штурмової відзняв дрон.

В українському підрозділі розповіли, що пілоти навели й скорегували удари підрозділів по живій силі окупантів.

Росіяни намагались ховатися, але прильот за прильотом, і зеленка вигоріла вщент разом з ними.

У бригаді пишуть:

Насипали епічно — відео з мавіка від бійців батальйону безпілотних систем й кадри роботи 1-го мехбату!

Джерело: Ракурс


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