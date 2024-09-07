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Росіяни ховалися, але після прильотів "зеленка" вигоріла вщент - відео від Третьої штурмової
Росіяни ховалися, але після прильотів «зеленка» вигоріла вщент — відео від Третьої штурмовоїhttps://racurs.ua/ua/n199075-rosiyany-hovalysya-ale-pislya-prylotiv-zelenka-vygorila-vschent-video-vid-tretoyi-shturmovoyi.htmlРакурс
Вогневий наліт на позицію росіян показала Третя штурмова бригада. Дрони бригади випалили землю під ворогом.
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Момент розгрому посадки з росіянами вогневими засобами Третьої штурмової відзняв дрон.
В українському підрозділі розповіли, що пілоти навели й скорегували удари підрозділів по живій силі окупантів.
Росіяни намагались ховатися, але прильот за прильотом, і зеленка вигоріла вщент разом з ними.
У бригаді пишуть:
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