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Последствия авиаудара по Сумам. Фото: ОВА
рф нанесла авиаудар по Сумам — есть погибшие и раненые (ФОТО)https://racurs.ua/n199078-rf-nanesla-aviaudar-po-sumam-est-pogibshie-i-ranenye-foto.htmlРакурс
Російська армія вночі 8 вересня обстріляла Суми.
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По обласному центру окупанти завдали авіаційного удару. Внаслідок цього двоє осіб загинуло, ще четверо осіб дістали поранення. Серед постраждалих — двоє дітей. Обстріл пошкодив приватні будинки та автомобілі. Про це Сумська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.
Зазначається, що над ліквідацією наслідків атаки працюють усі необхідні служби. Пораненим надають необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, 3 вересня російські окупанти увечері скинули бомбу на один із корпусів вищого навчального закладу в Сумах. Унаслідок атаки окупантів пошкоджено будівлю університету. Також постраждав 64-річний охоронець закладу.
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