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Последствия авиаудара по Сумам. Фото: ОВА

рф нанесла авиаудар по Сумам — есть погибшие и раненые (ФОТО)

8 сен 2024, 08:20
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Російська армія вночі 8 вересня обстріляла Суми.


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По обласному центру окупанти завдали авіаційного удару. Внаслідок цього двоє осіб загинуло, ще четверо осіб дістали поранення. Серед постраждалих — двоє дітей. Обстріл пошкодив приватні будинки та автомобілі. Про це Сумська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

Зазначається, що над ліквідацією наслідків атаки працюють усі необхідні служби. Пораненим надають необхідну медичну допомогу.

Наслідки авіаудару по Сумах. Фото: ОВА

Наслідки авіаудару по Сумах. Фото: ОВА

Наслідки авіаудару по Сумах. Фото: ОВА

Нагадаємо, 3 вересня російські окупанти увечері скинули бомбу на один із корпусів вищого навчального закладу в Сумах. Унаслідок атаки окупантів пошкоджено будівлю університету. Також постраждав 64-річний охоронець закладу.

Источник: Ракурс


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