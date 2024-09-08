Наслідки авіаудару по Сумах. Фото: ОВА

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Ракурс

Російська армія вночі 8 вересня обстріляла Суми.

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По обласному центру окупанти завдали авіаційного удару. Внаслідок цього двоє осіб загинуло, ще четверо осіб дістали поранення. Серед постраждалих — двоє дітей. Обстріл пошкодив приватні будинки та автомобілі. Про це Сумська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

Зазначається, що над ліквідацією наслідків атаки працюють усі необхідні служби. Пораненим надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, 3 вересня російські окупанти увечері скинули бомбу на один із корпусів вищого навчального закладу в Сумах. Унаслідок атаки окупантів пошкоджено будівлю університету. Також постраждав 64-річний охоронець закладу.