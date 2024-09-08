ВСУ за сутки уничтожили 30 артсистем врага. Фото:

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Ракурс

Військові втрати росії у війні з Україною вже перевищили 625 тис. солдатів та офіцерів.

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Протягом 7 вересня захисники України ліквідували на фронті 1 тис. 270 російських окупантів. Також було знищено 30 артилерійських систем, 80 безпілотників та 19 бойових броньованих машин. Про це 8 вересня Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 8 вересня 2024 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 625 тис. 260 (+1 тис. 270) осіб ліквідовано;

танків — 8 тис. 636 (+4) одиниць;

бойових броньованих машин — 16 тис. 897 (+19) одиниць;

артилерійських систем — 17 тис. 804 (+30) одиниць;

РСЗВ — 1 тис. 180 (+2) одиниць;

засоби ППО — 942 одиниць;

літаків — 368 одиниць;

гелікоптерів — 328 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14 тис. 864 (+80) одиниць;

крилатих ракет — 2 тис. 588 одиниць;

кораблів/катерів — 28 одиниць;

підводних човнів — 1 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн — 24 тис. 218 (+47) одиниць;

спеціальної техніки — 3 тис. 47 (+10) одиниць.

Нагадаємо, бійці 15-ї бригади оперативного призначення НГУ «Кара-Даг» знищили на Покровському напрямку російський БТР-82А, який намагався штурмувати позиції гвардійців.