ЗСУ за добу знищили 30 артсистем та майже 1 тис. 300 окупантів

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ЗСУ за добу знищили 30 артсистем ворога. Фото:
ЗСУ за добу знищили 30 артсистем та майже 1 тис. 300 окупантівhttps://racurs.ua/ua/n199085-zsu-za-dobu-znyschyly-30-artsystem-ta-mayje-1-tys-300-okupantiv.htmlРакурс
Військові втрати росії у війні з Україною вже перевищили 625 тис. солдатів та офіцерів.
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Протягом 7 вересня захисники України ліквідували на фронті 1 тис. 270 російських окупантів. Також було знищено 30 артилерійських систем, 80 безпілотників та 19 бойових броньованих машин. Про це 8 вересня Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 8 вересня 2024 року орієнтовно склали:
- особового складу — близько 625 тис. 260 (+1 тис. 270) осіб ліквідовано;
- танків — 8 тис. 636 (+4) одиниць;
- бойових броньованих машин — 16 тис. 897 (+19) одиниць;
- артилерійських систем — 17 тис. 804 (+30) одиниць;
- РСЗВ — 1 тис. 180 (+2) одиниць;
- засоби ППО — 942 одиниць;
- літаків — 368 одиниць;
- гелікоптерів — 328 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14 тис. 864 (+80) одиниць;
- крилатих ракет — 2 тис. 588 одиниць;
- кораблів/катерів — 28 одиниць;
- підводних човнів — 1 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 24 тис. 218 (+47) одиниць;
- спеціальної техніки — 3 тис. 47 (+10) одиниць.
Нагадаємо, бійці 15-ї бригади оперативного призначення НГУ «Кара-Даг» знищили на Покровському напрямку російський БТР-82А, який намагався штурмувати позиції гвардійців.