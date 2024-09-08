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Зеленский назначил двух заместителей Ермака. Фото:

Зеленский назначил двух заместителей Ермаку и себе двух советников

8 сен 2024, 12:50
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Володимир Зеленський призначив двох заступників голови ОП та двох радників президента.


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Посади отримали колишні урядовці. Зокрема, заступник керівника Офісу президента призначено начальника Закарпатської ОВА Віктора Микиту. Також на цю посаду призначили колишнього міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук. Відповідні укази опубліковані на сайті президента.

Також Зеленський призначив двох радників президента. Радником зі стратегічних питань став колишній голова Мінстратегпрому Олександр Камишін. А радником з питань комунікації призначили Дмитра Литвина, яким був одним з авторів промов президента.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада звільнила двох міністрів і призначила дев’ятьох. Зокрема, Андрія Сибігу призначили міністром закордонних справ України, а Ольга Стефанішина стала міністром юстиції України. Олексія Кулебу призначили посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад та територій України.

Источник: Ракурс


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