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В Украине 9 сентября отключения электроэнергии не планируются

Отключения электроэнергии 9 сентября не прогнозируются — Укрэнерго

8 сен 2024, 18:36
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В Україні завтра, 9 вересня, відключення електроенергії не прогнозуються.


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Завтра, 9 ВЕРЕСНЯ, заходи обмеження споживання не прогнозуються, — зазначають у компанії.

Водночас українців закликають:

  • споживати електроенергію ощадливо;
  • не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів у період з 18.00 до 22.00.

Источник: Ракурс


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