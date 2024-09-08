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В Україні 9 вересня відключення електроенергії не плануються
Відключення електроенергії 9 вересня не прогнозуються — Укренергоhttps://racurs.ua/ua/n199098-vidkluchennya-elektroenergiyi-9-veresnya-ne-prognozuutsya-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні завтра, 9 вересня, відключення електроенергії не прогнозуються.
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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Завтра, 9 ВЕРЕСНЯ, заходи обмеження споживання не прогнозуються, — зазначають у компанії.
Водночас українців закликають:
- споживати електроенергію ощадливо;
- не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів у період з 18.00 до 22.00.