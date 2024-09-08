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На ВОТ Украины начали раздавать свою пропагандистскую литературу в принудительном порядке, фото: olga1982a.livejournal.com
Жителям ВОТ принудительно раздают книги, отрицающие существование украинской нации — ЦНСhttps://racurs.ua/n199101-jitelyam-vot-prinuditelno-razdaut-knigi-otricauschie-suschestvovanie-ukrainskoy-nacii-cns.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях півдня України росіяни розпочали проект «книга на дом» в межах якого роблять обхід мешканців регіону й роздають пропагандистську літературу.
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Про це сьогодні, 8 вересня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що цей проект реалізують звезені з інших регіонів активісти молодіжного крила партії російського диктатора владіміра путіна «єдіная росія». Під час обходів їх супроводжують працівники окупаційних адміністрацій.
Псевдо активісти роздають:
- книги з «історії рф» написані в кращих традиціях пропаганди, які заперечують існування української нації;
- «художні твори» про загарбницьку війну кремля, які героїзують вбивць та окупантів.
У ЦНС зазначають, що відмова від цих книг дозволена, але присутність працівника окупаційної адміністрації натякає на те, що росіяни таким чином будуть виявляти «не лояльне населення».
Рекомендуємо приймати книги аби не привертати зайву увагу представників РОА, вони знадобляться для розпалу вогнища у прохолодні осінні вечори, — наголошують у ЦНС і закликають про учасників таких рейдів до відповідного анонімного чат-бота.
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