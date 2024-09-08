На ВОТ Украины начали раздавать свою пропагандистскую литературу в принудительном порядке, фото: olga1982a.livejournal.com

https://racurs.ua/n199101-jitelyam-vot-prinuditelno-razdaut-knigi-otricauschie-suschestvovanie-ukrainskoy-nacii-cns.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях півдня України росіяни розпочали проект «книга на дом» в межах якого роблять обхід мешканців регіону й роздають пропагандистську літературу.

.

Про це сьогодні, 8 вересня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що цей проект реалізують звезені з інших регіонів активісти молодіжного крила партії російського диктатора владіміра путіна «єдіная росія». Під час обходів їх супроводжують працівники окупаційних адміністрацій.

Псевдо активісти роздають:

книги з «історії рф» написані в кращих традиціях пропаганди, які заперечують існування української нації;

«художні твори» про загарбницьку війну кремля, які героїзують вбивць та окупантів.

У ЦНС зазначають, що відмова від цих книг дозволена, але присутність працівника окупаційної адміністрації натякає на те, що росіяни таким чином будуть виявляти «не лояльне населення».