Автобус с военными врезался в фуру во Львовской области. Фото: НПУ

https://racurs.ua/n199116-avtobus-s-voennymi-vrezalsya-v-furu-vo-lvovskoy-oblasti-est-postradavshie.html

Ракурс

Смертельна ДТП за участю військових сталася у Львівській області.

.

Аварія сталась близько 3.00 9 вересня на автодорозі «Київ-Чоп» у межах села Дороговиж Стрийського району. Попередньо відомо, що водій пасажирського автобуса Mercedes скоїв зіткнення з автопоїздом Renault, який стояв на проїзній частині дороги. Внаслідок зіткнення водій автобуса отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події. Про це повідомила поліція Львівської області.

Постраждали дев’ятеро пасажирів автобуса — мешканці Києва, Чернігова, Закарпаття та Тернопільської області віком від 25 до 43 років. Медики уточнюють їх діагнози в лікарні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Винуватцю загрожує від трьох до восьми років тюрми.

Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич повідомив у Telegram про 12 постраждалих військових, які були в автобусі.

Нагадаємо, 13 серпня в Хмельницькій області сталася смертельна ДТП за участю пасажирського автобуса з дітьми. На момент аварії в салоні автобуса були 23 особи, з яких 19 дітей, двоє супроводжуючих групу дорослих та двоє водіїв. В аварії загинула 12-річна дівчинка та один дорослий. Ще 16 дітей постраждали.