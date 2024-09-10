БпЛА массированно атаковали Московскую область, есть разрушения. Фото: соцсети

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Масована атака дронів на російську федерацію відбулося минулої ночі 10 вересня.

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Зокрема, безпілотники атакували чотири міські округи Московської області. Дрони влучили в кілька будинків, пошкоджені десятки квартир. Зокрема, внаслідок нічної атаки БпЛА в Раменському постраждали троє осіб, яких довелося госпіталізувати. Загинула 46-річна жінка. Про це заявив губернатор Московської області Андрій Воробйов.

Уламки БпЛА впали в аеродромі «Жуковський», виникла пожежа. Аеропорт «Внуково» закривали через уламки на злітно-посадковій смузі. Аеропорти «Шереметьєво» та «Домодедово» також припиняли роботу.

Російська влада пише, що за ніч ППО нібито збила понад 140 українських БпЛА у восьми областях. Про безпілотники повідомляли у Московській, Бєлгородській, Курській, Орловській, Воронезькій, Тульській та Калузькій областях та Краснодарському краї рф.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що в небі над регіоном начебто вдалося збити 59 дронів. У Тульській області «збили» два БпЛА, які впали на території одного з об'єктів паливно-енергетичного комплексу. Губернатор Курської області Олексій Смирнов заявляв про збиття 12 дронів.

Нагадаємо, 2 вересня російське місто Твер атакували невідомі дрони, а ціллю безпілотників був місцевий воєнний аеродром «Мигалово», який входить до Державного реєстру аеродромів і вертодромів цивільної авіації рф. На цьому летовищі базується авіаційна ескадрилья літаків Ан-22.