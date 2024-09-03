БпЛА вдарили по військовому аеродрому в російській Твері. Карта: Гугл

https://racurs.ua/ua/n198917-bpla-vdaryly-po-viyskovomu-aerodromu-v-rosiyskiy-tveri-video.html

Ракурс

Російське місто Твер ввечері 2 вересня було атаковане невідомими дронами.

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Ціллю безпілотників був місцевий воєнний аеродром. Ймовірно, це був аеродром спільного базування Мигалово, який розташований на околиці міста. Близько 23.00 російська протиповітряна оборона працювала в Мигаловській в/ч. Відповідну інформацію поширили місцеві Telegram-канали.

Як відомо, аеродром «Мигалово» входить до Державного реєстру аеродромів і вертодромів цивільної авіації рф. На цьому летовищі базується авіаційна ескадрилья літаків Ан-22 — єдиний в росії структурний підрозділ, що експлуатує літаки цього типу.

Відстань до цього об'єкту від українського кордону складає приблизно 512 км.

Тим часом Міністерство оборони росії заявило про начебто збиття двох БпЛА над Брянською та Калузькою областями. Про Твер російські загарбники не згадували.

Нагадаємо, у серпні аеродром «Маринівка» у Волгоградській області рфбув вщент зруйнований після нічної атаки. Значні руйнування зафіксовані не лише на складах з керованими авіаційними бомбами та паливом, але й навколо ангарів з літаками. Ймовірно агресор втратив від одного до п’яти бортів винищувачів-бомбардувальників Су-34.