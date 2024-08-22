Супутник зафіксував наслідки ударів по аеродрому. Фото: MT Anderson

https://racurs.ua/ua/n198564-suputnyk-zafiksuvav-naslidky-udariv-po-aerodromu-u-volgogradskiy-oblasti-foto.html

Ракурс

Аеродром «Маринівка» у Волгоградській області рф вщент зруйнований після нічної атаки.

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Значні руйнування зафіксовані не лише на складах з керованими авіаційними бомбами та паливом, але й навколо ангарів з літаками. Повністю знищено три ангари, ще два пошкоджено. Можливі втрати в літаках — від одного до п’яти бортів винищувачів-бомбардувальників Су-34. Відповідні супутникові знімки оприлюднив OSINT-аналітик MT Anderson.

Все ще аналізую, але зважаючи на суспільний інтерес, поділився тим, що я вважаю районами, які потрапили під обстріл, — написав аналітик у соцмережі Х.

Нагадаємо, 22 серпня Служба безпеки України та Сили спеціальних операцій ЗСУ завдали удару по військовому аеродрому «Маринівка» у Волгоградській області рф. На летовищі вдалося уразити склади з керованими авіабомбами та паливом — саме Маринівку у Волгоградській області росіяни активно використовують для бомбардувань лінії фронту в Україні.