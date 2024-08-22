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Ракурс
Супутник зафіксував наслідки ударів по аеродрому. Фото: MT Anderson

Супутник зафіксував наслідки ударів по аеродрому у Волгоградській області (ФОТО)

22 сер 2024, 21:49
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Аеродром «Маринівка» у Волгоградській області рф вщент зруйнований після нічної атаки.


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Значні руйнування зафіксовані не лише на складах з керованими авіаційними бомбами та паливом, але й навколо ангарів з літаками. Повністю знищено три ангари, ще два пошкоджено. Можливі втрати в літаках — від одного до п’яти бортів винищувачів-бомбардувальників Су-34. Відповідні супутникові знімки оприлюднив OSINT-аналітик MT Anderson.

Все ще аналізую, але зважаючи на суспільний інтерес, поділився тим, що я вважаю районами, які потрапили під обстріл, — написав аналітик у соцмережі Х.

Супутник зафіксував наслідки ударів по аеродрому. Фото: MT Anderson

Супутник зафіксував наслідки ударів по аеродрому. Фото: MT Anderson

Супутник зафіксував наслідки ударів по аеродрому. Фото: MT Anderson

Супутник зафіксував наслідки ударів по аеродрому. Фото: MT Anderson

Супутник зафіксував наслідки ударів по аеродрому. Фото: MT Anderson

Супутник зафіксував наслідки ударів по аеродрому. Фото: MT Anderson

Супутник зафіксував наслідки ударів по аеродрому. Фото: MT Anderson

Нагадаємо, 22 серпня Служба безпеки України та Сили спеціальних операцій ЗСУ завдали удару по військовому аеродрому «Маринівка» у Волгоградській області рф. На летовищі вдалося уразити склади з керованими авіабомбами та паливом — саме Маринівку у Волгоградській області росіяни активно використовують для бомбардувань лінії фронту в Україні.

Джерело: Ракурс


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