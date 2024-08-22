Пожежа на аеродромі «Маринівка», скріншот відео

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Українські військові завдали удару по військовому аеродрому «Маринівка» у Волгоградській області рф.

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Атаку провели Служба безпеки України та Сили спеціальних операцій ЗСУ. Про це повідомляє видання «Громадське» з посиланням на інформоване джерело.

Зазначається, що на аеродромі вдалось уразити склади з керованими авіабомбами та паливом — саме Маринівку у Волгоградській області росіяни активно використовують для бомбардувань лінії фронту в Україні.

Місцеві росіяни скаржаться, що після атаки дронів СБУ та ССО ЗСУ їхній військовий аеродром виглядає як кадри з фільму апокаліпсиса, — зазначив співрозмовник видання. — Так зване СВО настільки йде по плану, що місцеві жителі всю ніч та ранок слухали як вибухають склади з авіаційними КАБами, боєкомплектом та паливо-мастильними матеріалами.

Раніше у рф заявили, що цієї ночі «збили два безпілотники», один з яких нібито було перехоплено за кілька кілометрів від аеродрому, а «уламки другого впали на побутівку неподалік».

Джерело: «Громадське»