Пожежа на нафтобазі у Пролетарську триває вже п’ятий день, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n198545-na-naftobazi-u-rostovski-oblasti-rf-vybuhnula-sche-odna-cysterna-video.html

Ракурс

Пожежа на нафтобазі у Пролетарську Ростовської області рф, яка виникла внаслідок атаки українських безпілотників, триває вже п’ятий день поспіль.

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Сьогодні, 22 серпня, вранці на нафтобазі вибухнула ще одна цистерна, повідомляє видання Astra.

Зазначається, що кількість постраждалих пожежників зросла вже до 47.