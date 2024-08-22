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Пожар на нефтебазе в Пролетарске продолжается уже пятый день, скриншот видео
На нефтебазе в Ростовской области рф взорвалась еще одна цистерна (ВИДЕО)https://racurs.ua/n198545-na-neftebaze-v-rostovskoy-oblasti-rf-vzorvalas-esche-odna-cisterna-video.htmlРакурс
Пожежа на нафтобазі у Пролетарську Ростовської області рф, яка виникла внаслідок атаки українських безпілотників, триває вже п’ятий день поспіль.
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Сьогодні, 22 серпня, вранці на нафтобазі вибухнула ще одна цистерна, повідомляє видання Astra.
Зазначається, що кількість постраждалих пожежників зросла вже до 47.
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