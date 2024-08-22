Пожар на нефтебазе в Пролетарске продолжается уже пятый день, скриншот видео

На нефтебазе в Ростовской области рф взорвалась еще одна цистерна (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n198545-na-neftebaze-v-rostovskoy-oblasti-rf-vzorvalas-esche-odna-cisterna-video.html

22 авг 2024, 12:36 999

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