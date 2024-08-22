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Пожар на нефтебазе в Пролетарске продолжается уже пятый день, скриншот видео

На нефтебазе в Ростовской области рф взорвалась еще одна цистерна (ВИДЕО)

22 авг 2024, 12:36
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Пожежа на нафтобазі у Пролетарську Ростовської області рф, яка виникла внаслідок атаки українських безпілотників, триває вже п’ятий день поспіль.


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Сьогодні, 22 серпня, вранці на нафтобазі вибухнула ще одна цистерна, повідомляє видання Astra.

Зазначається, що кількість постраждалих пожежників зросла вже до 47.

Источник: Ракурс


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