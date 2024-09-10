Последствия налета БпЛА в Черкасскую область. Фото: Игорь Табурец

https://racurs.ua/n199144-rossiyskie-drony-povredili-infrastrukturnyy-obekt-v-cherkasskoy-oblasti.html

Ракурс

Черкаська область вночі 10 вересня була атакована російськими безпілотниками.

.

Більшість із «Шахедів» збили. За попередньою інформацією, загалом знищено 14 БпЛА противника. Однак зафіксоване кілька влучань, а також є наслідки через падіння уламків. Про це керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив у Telegram.

У Черкасах травмовано двоє осіб, яким надали необхідну допомогу. Також були пошкоджені кілька будинків і об'єктів приватного бізнесу.

А в Уманському районі було пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Черкаському районі через падіння уламків загорілась лісова підстилка.

В ОВА заявили, що профільні служби працюють на місцях, а остаточні збитки будуть відомі згодом.

Нагадаємо, вночі 10 вересня українські захисники збили 38 із 46 ударних дронів Shahed. ППО працювала у Вінницькій, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Полтавській областях.