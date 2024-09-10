рф атакувала Україну майже півсотнею дронів. Фото:

https://racurs.ua/ua/n199143-rf-atakuvala-ukrayinu-mayje-pivsotneu-droniv-yak-spracuvala-ppo.html

Ракурс

Масований наліт російських безпілотників відбивала Україна. У ніч на 10 вересня ворог завдав удару балістичною ракетою «Іскандер-М» з окупованого Криму та протирадіолокаційною ракетою Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря. Крім того, з російських Курська та Єйська були запущені 46 ударних БпЛА типу Shahed. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

.

Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Полтавській областях. Вдалося збити 38 «Шахедів».

У Повітряних силах відзначили, що три російські безпілотники вийшли з підконтрольного повітряного простору України, один — у напрямку росії, два — в напрямку окупованої Луганщини. Ще три ворожі БпЛА локаційно втрачені на території України.

Зазначається, що напад з повітря відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

Нагадаємо, 9 вересня росіяни запустили безпілотники з Курської області рф, які атакували Київ. На столицю баражуючі боєприпаси заходили після опівночі, кількома хвилями, але ця атака була відбита.