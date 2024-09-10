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рф атаковала Украину почти полсотней дронов. Фото:

рф атаковала Украину почти полсотней дронов — как сработала ПВО

10 сен 2024, 09:49
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Масований наліт російських безпілотників відбивала Україна. У ніч на 10 вересня ворог завдав удару балістичною ракетою «Іскандер-М» з окупованого Криму та протирадіолокаційною ракетою Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря. Крім того, з російських Курська та Єйська були запущені 46 ударних БпЛА типу Shahed. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.


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Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Полтавській областях. Вдалося збити 38 «Шахедів».

У Повітряних силах відзначили, що три російські безпілотники вийшли з підконтрольного повітряного простору України, один — у напрямку росії, два — в напрямку окупованої Луганщини. Ще три ворожі БпЛА локаційно втрачені на території України.

Зазначається, що напад з повітря відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

Нагадаємо, 9 вересня росіяни запустили безпілотники з Курської області рф, які атакували Київ. На столицю баражуючі боєприпаси заходили після опівночі, кількома хвилями, але ця атака була відбита.

Источник: Ракурс


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