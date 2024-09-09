рф вночі атакувала Київ кількома хвилями дронів Shahed. Фото:

https://racurs.ua/ua/n199107-rf-vnochi-atakuvala-kyyiv-kilkoma-hvylyamy-droniv-shahed.html

Ракурс

російська федерація атакувала Київ ударними БпЛА типу Shahed.

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Вночі 9 вересня ворог запустив безпілотники з Курської області рф. На Київ баражуючі боєприпаси заходили після опівночі, кількома хвилями. Це була пʼята повітряна атака на столицю з початку вересня. Про це Київська міська військова адміністрація повідомила у Telegram.

Повітряна тривога у Києві тривала понад годину. Українська ППО знищила всі «Шахеди» на підступах до міста. Попередньо в Києві без руйнувань та потерпілих.

Як ви бачите — майже щоночі у нас є тривоги. Тривоги повʼязані із реальними загрозами! Тому прошу вас завжди відповідально ставитися до оголошення небезпек, не нехтувати правилами і завжди користуватися укриттями. Бережіть себе! — наголосили в КМВА.

Нагадаємо, у ніч на 8 вересня росіяни завдали по Україні удару чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 із Бєлгородської області рф. А з Курська та мису Чауда в окупованому Криму ворог запускав 23 ударних БпЛА типу Shahed. Українська ППО зуміла збити одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 15 «Шахедів».