Нидерланды разрешили Украине использовать их оружие по территории рф. Фото:

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Нідерланди дали Україні дозвіл обстрілювати їхньою зброєю тил росії.

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Сили оборони України можуть бити по військових обʼєктах на території країни-агресора зброєю, яку отримують від Нідерландів. Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, передає Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Посадовець послався на міжнародне право, яке дозволяє Україні самооборону. І це право не обмежується відстанню і не припиняє діяти за 100 км від кордону.

Також Нідерланди схвалюють улари по росії з винищувачів F-16, які країна згодом передасть Києву.

Крім того, Брекельманс закликав союзників зняти обмеження на використання зброї, яку вони надають Україні для оборони.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський днями висловив сподівання, що «інші підтягнуться», якщо вдасться отримати згоду бодай однієї країни в питанні далекобійних ударів по російській федерації.

Джерело: Frankfurter Allgemeine Zeitung