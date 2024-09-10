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Ракурс
ВСУ стреляют по оккупантам из миномета. Фото: Генштаб

Оккупанты значительно увеличили количество штурмов на юге — «Таврия»

10 сен 2024, 13:20
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Російські окупанти значно збільшили кількість штурмів на півдні України.


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Інтенсивність штурмових дій з боку ворога та кількість обстрілів суттєво зросли. Найбільше росіяни тиснуть на позиції Сил оборони на лівобережжі Дніпра в Херсонській області. Про це речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій заявив в ефірі «Суспільне онлайн».

Крім того, вчора 9 вересня загарбники завдали понад 330 ударів дронами-камікадзе, не рахуючи БпЛА типу «Шахед». Це найбільша така атака за останні кілька місяців. Більшість із цих ударів припали на Херсонщину.

В ОСУВ Таврія зазначили, що також суттєво зросла кількість артилерійських обстрілів ворога — 312 ударів за добу. Також вчора росіяни 224 рази скидали боєприпаси з дронів.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що росія називає місто Покровськ в Донецькій області своєю головною метою і подвоює зусилля на Донбасі. Однак окупанти поки що не досягли міста і не наблизилися до його захоплення.

Джерело: «Суспільне онлайн»

Источник: Ракурс


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