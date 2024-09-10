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ВСУ уничтожили российскую бронегруппу в Харьковской области. Фото:
ВСУ разбили российскую бронегруппу в Харьковской области (ВИДЕО)https://racurs.ua/n199155-vsu-razbili-rossiyskuu-bronegruppu-v-harkovskoy-oblasti-video.htmlРакурс
ЗСУ зірвали спробу окупантів атакувати українські позиції у Харківській області.
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Вранці у вівторок, 10 вересня, окупанти трьома одиницями броньованої техніки висунулися з російської території у напрямку України. Ворог сунув двома БМП-2 та одним танком Т-72. Українська розвідка вчасно виявила ворогів. Про це 92-а окрема штурмова бригада ЗСУ повідомила у Facebook.
По загарбниках працювала українська артилерія, зокрема і касетними боєприпасами. Також били окупантів ударними FPV-дронами та безпілотниками зі скидами.
Колона росіян була знищена вщент. Відео бойової роботи військові опублікували в мережі.
Нагадаємо, бійці 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ знищили групу російських штурмовиків на Покровському напрямку. По ворогах відпрацювали одним лише FPV-дроном. Внаслідок цього було знищено десяток окупантів.
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