Десантники ЗСУ показали знищення російських штурмовиків. Фото: Генштаб

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Єгері-десантники ЗСУ зірвали ворожу атаку на Донбасі

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На Покровському напрямку розвідники 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ вчасно помітили групу штурмовиків противника, яка зібралася для вилазки на українські позиції. По ворогах відпрацювали одним лише FPV-дроном. Про це командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України 10 вересня повідомило у Facebook.

Єдиний fpv-дрон підрозділу 71-ї ОЄБР провів ворожих піхотинців до воріт пекла. Майже десяток окупантів або вбиті на місці, або доходять по госпіталях, — зазначили військові.

Нагадаємо, військовослужбовці 15-ї бригади Нацгвардії України «Кара-Даг» у контактному бою ліквідували ворожі штурмові групи біля Селидового на Покровському напрямку. Бійці показали відео нічного бою, у якому ліквідували трьох російських загарбників.