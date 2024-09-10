Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Десантники ЗСУ показали знищення російських штурмовиків. Фото: Генштаб

Один FPV-дрон знищив десяток окупантів під Покровськом (ВІДЕО)

10 вер 2024, 14:49
999

Єгері-десантники ЗСУ зірвали ворожу атаку на Донбасі


.

На Покровському напрямку розвідники 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ вчасно помітили групу штурмовиків противника, яка зібралася для вилазки на українські позиції. По ворогах відпрацювали одним лише FPV-дроном. Про це командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України 10 вересня повідомило у Facebook.

Єдиний fpv-дрон підрозділу 71-ї ОЄБР провів ворожих піхотинців до воріт пекла. Майже десяток окупантів або вбиті на місці, або доходять по госпіталях, — зазначили військові.

Нагадаємо, військовослужбовці 15-ї бригади Нацгвардії України «Кара-Даг» у контактному бою ліквідували ворожі штурмові групи біля Селидового на Покровському напрямку. Бійці показали відео нічного бою, у якому ліквідували трьох російських загарбників.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів