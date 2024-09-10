Ракурсhttps://racurs.ua/
ЗСУ знищили російську бронегрупу на Харківщині. Фото:
ЗСУ розбили російську бронегрупу на Харківщині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n199155-zsu-rozbyly-rosiysku-bronegrupu-na-harkivschyni-video.htmlРакурс
ЗСУ зірвали спробу окупантів атакувати українські позиції у Харківській області.
.
Вранці у вівторок, 10 вересня, окупанти трьома одиницями броньованої техніки висунулися з російської території у напрямку України. Ворог сунув двома БМП-2 та одним танком Т-72. Українська розвідка вчасно виявила ворогів. Про це 92-а окрема штурмова бригада ЗСУ повідомила у Facebook.
По загарбниках працювала українська артилерія, зокрема і касетними боєприпасами. Також били окупантів ударними FPV-дронами та безпілотниками зі скидами.
Колона росіян була знищена вщент. Відео бойової роботи військові опублікували в мережі.
Нагадаємо, бійці 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ знищили групу російських штурмовиків на Покровському напрямку. По ворогах відпрацювали одним лише FPV-дроном. Внаслідок цього було знищено десяток окупантів.