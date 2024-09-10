ЗСУ знищили російську бронегрупу на Харківщині. Фото:

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ЗСУ зірвали спробу окупантів атакувати українські позиції у Харківській області.

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Вранці у вівторок, 10 вересня, окупанти трьома одиницями броньованої техніки висунулися з російської території у напрямку України. Ворог сунув двома БМП-2 та одним танком Т-72. Українська розвідка вчасно виявила ворогів. Про це 92-а окрема штурмова бригада ЗСУ повідомила у Facebook.

По загарбниках працювала українська артилерія, зокрема і касетними боєприпасами. Також били окупантів ударними FPV-дронами та безпілотниками зі скидами.

Колона росіян була знищена вщент. Відео бойової роботи військові опублікували в мережі.

Нагадаємо, бійці 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ знищили групу російських штурмовиків на Покровському напрямку. По ворогах відпрацювали одним лише FPV-дроном. Внаслідок цього було знищено десяток окупантів.