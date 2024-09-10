В Днепре женщину оправдали за убийство сожителя, избивавшего ее два года

https://racurs.ua/n199160-v-dnepre-jenschinu-opravdali-za-ubiystvo-sojitelya-izbivavshego-ee-dva-goda.html

Ракурс

У Дніпрі жінку виправдали за вбивство співмешканця, який бив її два роки і погрожував доньці.

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Марина Полях 38 разів зверталася до поліції щодо домашнього насильства, однак за весь час там склали лише один протокол, повідомило «Суспільне».

Під час останнього нападу чоловік, який раніше вже сидів за вбивство, пригрозив смертю Марині та її доньці. Під час сутички жінка схопила ніж — і чоловік напоровся на нього.

Вона не хотіла, щоб він жив з нею, але його не цікавила її думка. Коли вона його не впускала в своє житло, він бив вікна, підпалював будинок. Він навіть кидався на поліцейських, але вони нічого не могли з ним зробити, — розповіла адвокатка Марини.

Суд тривав три роки. На засіданні 9 вересня Марину виправдали за всіма статтями. Тепер вона планує допомагати іншим жінкам, які постраждали від домашнього насильства.

За даними ООН, майже кожна третя жінка в світі бодай раз страждала від фізичного чи психологічного насилля. В Україні цей показник сягає 70%.