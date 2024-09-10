Украина рассматривает возможность расторжения дипломатических отношений с Ираном

https://racurs.ua/n199166-ukraina-rassmatrivaet-vozmojnost-rastorjeniya-diplomaticheskih-otnosheniy-s-iranom.html

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Україна розглядає можливість розірвання дипломатичних відносин з Іраном через постачання балістичних ракет росії.

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Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий на брифінгу 10 вересня.

Речник міністерства наголосив, що Київ уважно слідкує за розвитком подій.

Україна дотримується оголошеної раніше позиції щодо передачі ракет — це матиме «руйнівні наслідки для українсько-іранських відносин». Я не буду уточнювати зараз, що саме мається на увазі під руйнівними наслідками, щоб не послаблювати дипломатичні позиції, але всі опції, включно з тією, яку ви назвали, є на столі. Якщо ця передача справді відбулася і факт такого застосування буде зафіксовано, то, відповідно, будуть наставати наступні наслідки, — заявив Тихий.

За його словами, йдеться не лише про безпеку України та відносини з Іраном, оскільки «контекст цих дій Ірану значно ширший», і поглиблена взаємодія між Тегераном і Москвою створює прямі безпекові загрози Європі та Близькому Сходу.

Напередодні Міністерство закордонних справ викликало тимчасового повіреного Ірану в Україні Шахріяра Амузегара через повідомлення щодо постачання Тегераном балістичних ракет росії.

Видання Wall Street Journal із посиланням на європейських та американських посадовців написало, що Іран уже відправив до росії балістичні ракети малої дальності. Це сталося тоді, коли росія посилила свої ракетні обстріли українських міст та інфраструктури. Згодом США офіційно підтвердили цю передачу.