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Россияне начали активные штурмовые действия на Курщине, — DeepState
Россияне начали активные штурмовые действия на Курщине, — DeepStatehttps://racurs.ua/n199176-rossiyane-nachali-aktivnye-shturmovye-deystviya-na-kurschine-deepstate.htmlРакурс
Контрнаступ російської армії почався в Курській області рф.
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Росіяни розпочали активні штурмові дії на Курщині, пише DeepState. Ситуація на лівому фланзі для українського угрупування погіршилася. Ворог переправив бронетехніку спочатку через Сейм, а далі і через дрібніші річки.
Рух броньованої колони русні помічений з Коренєво у напрямку Снагості, також зафіксовані тамтешні активні бойові дії.
Deep State пише про прорив росіян до села Снагость і наводить кадри бронеколони, яка прямує до цього села з боку Коренево.
Американський військовий експерт Роб Лі також пише про бої в Снагості та вказує, що «росія змогла переправити бронетанкові сили через річку Сейм, попри українські удари по мостах».
Він також наводить відео колони, яка штурмує Снагость. Вона складається щонайменше з восьми танків та бронемашин 51-го повітряно-десантного полку російських ВДВ.
Російські військові паблики стверджують, що Снагость армія рф вже повністю повернула під свій контроль, як і Гордєєво, Внєзапне, Бяхове, 10 жовтня, Вікторівку.
Україна офіційно цього не коментувала. Але якщо відомості вірні, то росіяни по суті деблокували свої сили, затиснуті раніше у Глушківському районі Курської області між кордоном та річкою Сейм.
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