Неизвестные партизаны пустили под откос российский грузовой поезд в Белгородской области

https://racurs.ua/n199177-neizvestnye-partizany-pustili-pod-otkos-rossiyskiy-gruzovoy-poezd-v-belgorodskoy-oblasti.html

Ракурс

Потяг зійшов із рейок у Білгородській області після, як називають диверсію російські чиновники, «незаконного втручання»

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Про це у своєму телеграм-каналі розповів губернатор В’ячеслав Гладков.

За його словами, у Новооскольському районі з рейок зійшов локомотив та кілька порожніх вагонів.

Постраждалих, на жаль, немає.

Слідчий комітет росії уточнив, що 11 вагонів зійшли з рейок на перегоні Новий Оскол — Волоконівка. Росіяни порушили справу за статтею про «теракт із великим збитком».

Пасажирські поїздки, що проходять через цю ділянку, відправили в об’їзд.