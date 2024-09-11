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Ракурс
Неизвестные партизаны пустили под откос российский грузовой поезд в Белгородской области

Неизвестные партизаны пустили под откос российский грузовой поезд в Белгородской области

11 сен 2024, 09:59
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Потяг зійшов із рейок у Білгородській області після, як називають диверсію російські чиновники, «незаконного втручання»


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Про це у своєму телеграм-каналі розповів губернатор В’ячеслав Гладков.

За його словами, у Новооскольському районі з рейок зійшов локомотив та кілька порожніх вагонів.

Постраждалих, на жаль, немає.

Слідчий комітет росії уточнив, що 11 вагонів зійшли з рейок на перегоні Новий Оскол — Волоконівка. Росіяни порушили справу за статтею про «теракт із великим збитком».

Пасажирські поїздки, що проходять через цю ділянку, відправили в об’їзд.

Источник: Ракурс


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