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Невідомі партизани пустили під укіс російський вантажний потяг у Білгородській області
Невідомі партизани пустили під укіс російський вантажний потяг у Білгородській областіhttps://racurs.ua/ua/n199177-nevidomi-partyzany-pustyly-pid-ukis-rosiyskyy-vantajnyy-potyag-u-bilgorodskiy-oblasti.htmlРакурс
Потяг зійшов із рейок у Білгородській області після, як називають диверсію російські чиновники, «незаконного втручання»
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Про це у своєму телеграм-каналі розповів губернатор В’ячеслав Гладков.
За його словами, у Новооскольському районі з рейок зійшов локомотив та кілька порожніх вагонів.
Постраждалих, на жаль, немає.
Слідчий комітет росії уточнив, що 11 вагонів зійшли з рейок на перегоні Новий Оскол — Волоконівка. Росіяни порушили справу за статтею про «теракт із великим збитком».
Пасажирські поїздки, що проходять через цю ділянку, відправили в об’їзд.