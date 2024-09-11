Дебаты в США - обозреватели разделились во мнениях, опрос CNN свидетельствует о победе Гаррис

https://racurs.ua/n199181-debaty-v-ssha-obozrevateli-razdelilis-vo-mneniyah-opros-cnn-svidetelstvuet-o-pobede-garris.html

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Відгуки з обох політичних таборів у США вказують на те, що вчорашні дебати однозначно виграла Камала Гарріс.

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Опитування CNN показало, що 63% виборців оцінюють краще її виступ. Після червневих дебатів Дональда Трампа і Джо Байдена 67% у такому ж опитуванні віддавали перевагу Трампу.

Згідно з тим самим опитуванням CNN серед американських виборців, які не визначилися з підтримкою кандидата, ставлення до Гарріс після дебатів поліпшилось на кілька відсоткових пунктів.

Та, напевно, найкращим — і несподіваним — вироком президентських дебатів Гарріс-Трампа стала заява американської виконавиці Тейлор Свіфт, яка закликала проголосувати за демократів на прийдешніх виборах:

Я голосую за Камалу Гарріс, тому що вона бореться за права і справи, для відстоювання яких, на мою думку, потрібен воїн. Я думаю, що вона впевнена, талановита лідерка, і я вірю, що ми можемо досягти набагато більшого в цій країні, якщо будемо керуватися спокоєм, а не хаосом.

Можливо, саме ця таємна зброя Демократичної партії остаточно схилить шальку терезів на їхню користь. І навіть другі дебати вже не будуть для цього потрібні, пише «Європейська правда».

Професор Прінстонського університету Деніел Курцер вважає Гарріс однозначною переможницею.

Колишній президент Дональд Трамп поставився до дебатів як до одного зі своїх мітингів, — написав Курцер в огляді дебатів університету.

Як пише «Голос Америки», він вказав, що Трамп ухилявся від прямих відповідей, як на питання щодо штурму Капітолія його прихильниками 6 січня 2022 року, або те, що він не підтримав законопроєкт про захист кордону, що мав підтримку законодавців від обох партій, або щодо питання його ставлення до диктаторів.

Politico додає питання про те, чи відповідає інтересам США перемога України, до переліку питань, на які Трамп намагався уникнути прямої відповіді.

Гарріс, на відміну від Трампа, каже Курцер, «відповідала конкретно і поєднувала детальні відповіді» на питання щодо політики з «критикою слабкості Трампа, кримінальних порушень та того, що багато посадовців, які підтримували Трампа, від нього відвернулись».

Інша прінстонська професорка Френсез Лі не вважає, що в дебатах був однозначний переможець.

Прихильникам обох кандидатів, ймовірно, сподобалось те, що вони сказали, — зауважує Лі.

Гарріс зверталась до виборців, які ще не визначились, пропонуючи їм перегорнути сторінку хаосу та розбрату. Трамп звертався до ностальгії виборців за кращою економікою і тих, хто думає, що мігранти руйнують країну.

Професор політології університету Сан-Дієго Михайло Алексєєв в коментарі «Голосу Америки», припустив, що Гарріс отримала невелику перевагу над Трампом в результаті дебатів на тлі скандальних заяв Трампа щодо імміграції.

Стосовно того, хто зараз перемагає у цих дебатах, моя думка, що взагалі Гарріс орієнтована більш на майбутнє, вона орієнтована більш на середній клас, а Трамп зробив декілька напівскандальних заяв, скажімо, відносно мігрантів, які їдять собак і так далі. Тобто мені здається, у Гарріс є невелика перевага, — каже Алексєєв.

Під час дебатів Трамп наполягав, що приплив незаконних іммігрантів через кордон з Мексикою створює надзвичайну проблему для США і збільшує рівень злочинності. Він, зокрема заявив, що отримував повідомлення з містечка в Огайо про те, що іммігранти викрадають собак та інших домашніх тварин для їжі. Ведучий дебатів сказав, що телеканал ABC News звернувся до місцевої влади цього містечка і вона заперечила правдивість цих повідомлень.



Алексєєв вважає природним, що зовнішньополітичні питання прозвучали лише в другій половині дебатів, адже, як вказує науковець, саме економічні та соціальні питання зазвичай мають найбільшу вагу для виборців.



Для української громади в Пенсильванії, де відбувались дебати, важливою на цих дебатах є позиція кандидатів щодо України, каже почесна консулка України та активістка Ірина Мазур.

Ми хочемо бачити чітку позицію щодо захисту України як стратегічного партнера Сполучених Штатів, — сказала Мазур в коментарі Голосу Америки перед дебатами.

Традиційно Пенсильванія є дуже-дуже активна, і особливо наша українська громада протягом багатьох десятиріч завжди тримала активний контакт із законодавцями в Конгрес.

Консул додає, що активісти працюють із представниками обох провідних партій у США над підтримкою України.

Трамп сам схвально відгукнувся про дебати, назвавши їх «найкращими для нього дебатами», попри те, що він виступав, як він каже, «три проти одного», припускаючи, що ведучі дебатів були на боці Гарріс.

Кандидат у віцепрезиденти в команді Трампа Джей Ді Венс після дебатів нарікнув в коментарі АВС, що медіа «хочуть відволікти американців від справжніх питань».

Одразу після дебатів виборчий штаб Гарріс закликав провести наступні, другі дебати в жовтні. Трамп не відповів на можливість участі в других дебатах до виборів 5 листопада.