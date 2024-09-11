Осколок остановился прямо на сердце девушки - Садовый рассказал о Львове через неделю после зверской атаки

https://racurs.ua/n199190-oskolok-ostanovilsya-pryamo-na-serdce-devushki-sadovyy-rasskazal-o-lvove-cherez-nedelu-posle.html

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11 вересня минає тиждень після наймасштабнішого обстрілу Львова. росія атакувала місто 13 ракетами та десятками дронів, повідомив мер Львова Андрій Садовий.

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Ми втратили сімох львівʼян, а Ярослав Базилевич втратив цілу сімʼю: дружину та трьох доньок, — написав Садовий.

З 60 поранених внаслідок атаки 4 вересня в лікарні досі перебуває ще 15 людей у різних станах. Одній дівчині витягнули осколок, який зупинився просто на серці. Багатьох вже виписали. Когось чекає довгий шлях реабілітації.

52 сімʼї залишились без домівки. Міська рада спільно з бізнесом запропонували їм обрати між готелем, містечком для переселенців чи ночівлею у близьких. Кожна родина отримуватиме від міста компенсацію на оренду квартири, поки вони не повернуться у власне житло.

Дякую всім готельєрам, ресторанам, бізнесам та організація, які одразу забезпечили людей всім необхідним від одягу до даху над головою та їжею, — написав мер.

Вибухова хвиля зачепила 38 вулиць у двох районах Львова. Пошкоджено 189 будинків — житло, школи, комунальні та приватні установи. В більшості це памʼятки архітектури, або будівлі, які мають історичну цінність. Понад 3600 знищених вікон і близько 300 дверей.