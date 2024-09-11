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Осколок зупинився просто на серці дівчини - Садовий розповів про Львів через тиждень після звірячої атаки рф
Уламок зупинився просто на серці дівчини — Садовий розповів про Львів через тиждень після звірячої атаки рф (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n199190-oskolok-zupynyvsya-prosto-na-serci-divchyny-sadovyy-rozpoviv-pro-lviv-cherez-tyjden-pislya.htmlРакурс
11 вересня минає тиждень після наймасштабнішого обстрілу Львова. росія атакувала місто 13 ракетами та десятками дронів, повідомив мер Львова Андрій Садовий.
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Ми втратили сімох львівʼян, а Ярослав Базилевич втратив цілу сімʼю: дружину та трьох доньок, — написав Садовий.
З 60 поранених внаслідок атаки 4 вересня в лікарні досі перебуває ще 15 людей у різних станах. Одній дівчині витягнули осколок, який зупинився просто на серці. Багатьох вже виписали. Когось чекає довгий шлях реабілітації.
52 сімʼї залишились без домівки. Міська рада спільно з бізнесом запропонували їм обрати між готелем, містечком для переселенців чи ночівлею у близьких. Кожна родина отримуватиме від міста компенсацію на оренду квартири, поки вони не повернуться у власне житло.
Дякую всім готельєрам, ресторанам, бізнесам та організація, які одразу забезпечили людей всім необхідним від одягу до даху над головою та їжею, — написав мер.
Вибухова хвиля зачепила 38 вулиць у двох районах Львова. Пошкоджено 189 будинків — житло, школи, комунальні та приватні установи. В більшості це памʼятки архітектури, або будівлі, які мають історичну цінність. Понад 3600 знищених вікон і близько 300 дверей.
Одразу після завершення пошуково-рятувальних робіт наші комунальні служби розпочали розбирати завали. Найважливішим було зберегти те, що можна зберегти. Комунальники почали перекривати понищені дахи. Намагалися зробити все, що можуть до початку опадів. Але руйнування значно більші за наші фізичні можливості. Це треба визнати одразу, щоб напрацювати чіткий план. Все що можливо треба відбудувати. В той же день ми запустили кампанію #ВізьмиБудинокПідОпіку. За цей час зголосились допомогти понад 35 організацій, фондів, підприємств та закордонних міст-партнерів. Приблизна сума підтримки — 100 мільйонів гривень. Але потрібно значно більше, — розповів Садовий.