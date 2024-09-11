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Эвакуационная группа ГСЧС попала под вражеский обстрел, фото: ГСЧС

Эвакуационная группа попала под обстрел на Донетчине, есть раненые (ФОТО)

11 сен 2024, 15:54
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На Донеччині евакуаційна група ДСНС потрапила під ворожий обстріл.


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Про це сьогодні, 11 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.

Поранено 2 рятувальників із Запорізької та Херсонської областей під час евакуації цивільного населення у Волноваському районі. Пошкоджено 2 броньовані автомобілі, — вказано в повідомленні.

Поранених евакуйовано до лікарні.

Евакуаційна група ДСНС потрапила під ворожий обстріл, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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