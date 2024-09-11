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Эвакуационная группа ГСЧС попала под вражеский обстрел, фото: ГСЧС
Эвакуационная группа попала под обстрел на Донетчине, есть раненые (ФОТО)https://racurs.ua/n199193-evakuacionnaya-gruppa-popala-pod-obstrel-na-donetchine-est-ranenye-foto.htmlРакурс
На Донеччині евакуаційна група ДСНС потрапила під ворожий обстріл.
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Про це сьогодні, 11 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.
Поранено 2 рятувальників із Запорізької та Херсонської областей під час евакуації цивільного населення у Волноваському районі. Пошкоджено 2 броньовані автомобілі, — вказано в повідомленні.
Поранених евакуйовано до лікарні.
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