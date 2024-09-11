Евакуаційна група ДСНС потрапила під ворожий обстріл, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n199193-evakuaciyna-grupa-potrapyla-pid-obstril-na-donechchyni-ie-poraneni-foto.html

Ракурс

На Донеччині евакуаційна група ДСНС потрапила під ворожий обстріл.

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Про це сьогодні, 11 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.

Поранено 2 рятувальників із Запорізької та Херсонської областей під час евакуації цивільного населення у Волноваському районі. Пошкоджено 2 броньовані автомобілі, — вказано в повідомленні.

Поранених евакуйовано до лікарні.