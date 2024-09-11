Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Евакуаційна група ДСНС потрапила під ворожий обстріл, фото: ДСНС

Евакуаційна група потрапила під обстріл на Донеччині, є поранені (ФОТО)

11 вер 2024, 15:54
999

На Донеччині евакуаційна група ДСНС потрапила під ворожий обстріл.


.

Про це сьогодні, 11 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.

Поранено 2 рятувальників із Запорізької та Херсонської областей під час евакуації цивільного населення у Волноваському районі. Пошкоджено 2 броньовані автомобілі, — вказано в повідомленні.

Поранених евакуйовано до лікарні.

Евакуаційна група ДСНС потрапила під ворожий обстріл, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів