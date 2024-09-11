Последствия российских обстрелов Константиновки, фото: Донецкая областная прокуратура

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Російські загарбники сьогодні, 11 вересня, обстрілювали місто Костянтинівка Донецької області.

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В результаті загалом троє людей загинули, ще п’ятьох було поранено. Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Зазначається, що:

ворог впродовж 20 хвилин обстрілював місто зі ствольної артилерії. Від влучання засобів ураження по приватному сектору на подвір’ї одного з домоволодінь отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям, двоє сусідок 73 і 81 років;

через деякий час російські військові повторно завдали ударів по населеному пункту — ймовірно, з РСЗВ «Смерч», поціливши у житлову забудову. У дворі свого помешкання загинула 45-річна жінка, ще п’ятеро цивільних — троє чоловіків 54 і 79 років, а також містянки 45 та 60 років зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Постраждалих доставлено до медичного закладу з мінно-вибуховими й черепно-мозковою травмами, осколковими пораненнями, рваними ранами й переломом. Наразі їм надається невідкладна медична допомога. Двоє з потерпілих — подружжя, стан якого лікарі оцінюють як важкий, — розповіли в прокуратурі.

Також пошкоджено понад 20 приватних й багатоквартирних житлових будинків, торговельні заклади, лінії електромережі та автотранспорт.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).